Exposition de miroirs, reflétant l'image du visiteur, ce qui constitue l'originalité de cette exposition, lui proposant à chaque pas une situation particulière, une référence ou une idée.

06 59 35 57 51 https://arlesgallery.com/ I LOVE ME – Artistes : Anne Eliayan et Christian Pic à partir du 15 février : visites privées avec rendez-vous sur place ou par Wattsapp pour la presse, les galeries ou les colectionneurs.

VERNISSAGE le samedi 4 mars à partir de 18 h

le samedi 4 mars à partir de 18 h du 1er mars au 5 avril 2023 : exposition ouverte au public, aux collégiens et lycéens. Horaires d’ouverture du lundi au samedi de 10 à 18 heures ou en dehors de ces horaires sur rdv. Imaginez un monde où le désir de plaire prime sur la recherche de soi, un monde dans lequel l’image suffit et supplante la réalité. Où le silence comme le dialogue avec soi-même font peur. Où la quête ultime est la célébrité à tout prix.

Dans cette exposition très peu de photos seront présentées. L’une d’elles en grand format sera le portrait de Caroline Lieu qui concourt actuellement à la finale de Miss United Size 2023. La photo sera froissée pour souligner la fragilité même de l’apparence.

Le reste de la découverte sera constitué de miroirs, reflétant l’image du visiteur, ce qui constitue l’originalité de cette exposition, lui proposant à chaque pas une situation particulière, une référence ou une idée : le miroir symbolisant le portait de Dorian Gray, ou encore celui de la méchante reine de Blanche-neige (c’était obligé !), un miroir accessible par une échelle (il faut faire un effort pour se voir vraiment), des miroirs symboliquement décorés d’objets valorisants comme des téléphones ou des voitures, un miroir prison, un autre décoré de poupées mannequins (pour la plastique), un miroir pour l’au-delà, un autre ressemblant à un téléphone vous invite à « aimer le réel » (mais lequel ?), un miroir intitulé « je suis mon réseau » (mais est-ce du verbe suivre ou du verbe être qu’il s’agit ?), un miroir cassé « 7 ans de… » (ce qu’on veut). L’image sera le reflet et l’objet même de cette exposition.

Le tout sera rythmé par de courtes phrases sur notre ère narcissique, réflexions de lycéens arlésiens de la classe de 1ère Histoire des Arts du lycée Pasquet et leur professeur Pierre-Jean Memmi.

Exposition dédiée à Philippe Valon qui en a été le premier complice.

Caroline Lieu Miss finaliste de l'United Size 2023 photographiée par Anne Eliayan et Christian Pic

