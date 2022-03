Arles exposition – Le Off Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Arles exposition – Le Off Arles, 4 juillet 2022, Arles. Arles exposition – Le Off Arles

2022-07-04 – 2022-08-28

Arles Bouches-du-Rhône Le festival constitue une alternative complémentaire aux Rencontres d’Arles revient cette année avec une programmation de plus de 100 expositions photographiques. Le festival défend l’accès gratuit et pour tous à la photographie lors de tous ces événements, et favorise des découvertes artistiques.

Ce sont plus de 150 expositions qui ouvrent leurs portes en marge des Rencontres d’Arles, dans une centaine de lieux arlésiens, de juillet à fin août . Toutes ces initiatives se regroupent dans un même parcours fédéré par Arles exposition. Arles exposition : Galeries, librairies, restaurants, hôtels… La photographie s’affiche en grand tout l’été à Arles. arlesexposition@gmail.com +33 6 25 22 19 67 https://www.arles-exposition.com/ Le festival constitue une alternative complémentaire aux Rencontres d’Arles revient cette année avec une programmation de plus de 100 expositions photographiques. Le festival défend l’accès gratuit et pour tous à la photographie lors de tous ces événements, et favorise des découvertes artistiques.

Ce sont plus de 150 expositions qui ouvrent leurs portes en marge des Rencontres d’Arles, dans une centaine de lieux arlésiens, de juillet à fin août . Toutes ces initiatives se regroupent dans un même parcours fédéré par Arles exposition. Arles

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Ville Arles lieuville Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Arles exposition – Le Off Arles 2022-07-04 was last modified: by Arles exposition – Le Off Arles Arles 4 juillet 2022 Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône