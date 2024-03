Après-midi jeux de société Bœrsch, dimanche 14 avril 2024.

Amoureux de jeux de société ? Dans une ambiance conviviale, venez jouer et n’hésitez pas à ramener et faire découvrir de nouveaux jeux ! Pour les joueurs de 3 à 99 ans, seul, en famille ou en groupe. Buvette et petite restauration toute la journée.

Toutes personnes intéressées par les jeux de cartes ou de société sont cordialement invitées.

N’hésitez pas à ramener et faire découvrir de nouveaux jeux .

Buvette et petite restauration EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:30:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Rue du Moulin

Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est omsclap@boersch.net

L’événement Après-midi jeux de société Bœrsch a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile