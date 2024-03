Apprendre à nager et découvrir les animaux CENTRE JOSEPH BOUESSE Mûrs-Erigné, samedi 13 avril 2024.

Apprendre à nager et découvrir les animaux dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 13 – 20 avril CENTRE JOSEPH BOUESSE

« Comme un poisson dans l’eau… » Pour tous parents, la préoccupation du « savoir nager » pour leurs enfants est forte compte tenu des aspects sécuritaires liés à la pratique de la natation. Pour de meilleurs résultats, la formule du stage de natation est un enchaînement de séances pour éviter de perdre ses acquis. Nous proposerons une organisation taillée sur mesure : les cours collectifs se déroulent tous les matins en petit groupe de niveau.

Tous les enfants auront cours en même temps pour pouvoir changer de niveau immédiatement si cela est nécessaire. Les maîtres-nageurs disposent d’un équipement pédagogique complet et moderne avec surtout l’accès à six bassins différents en intérieur comme en extérieur pour satisfaire tous les besoins. Bien sûr, vos pitchouns profiteront également de ce que nous offre la région au travers d’autres activités. Cela reste une colo !

CENTRE JOSEPH BOUESSE 7 Rte de Nantes, 49610 Mûrs-Erigné Mûrs-Erigné 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « infos@cesl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0143542211 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cesl.fr »}]

