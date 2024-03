Spectacle jeune public – Le petit veilleur de nuit par la Cie Pompik Sardine Jardin du château de la Bâtie d’Urfé Saint-Étienne-le-Molard, samedi 1 juin 2024.

Spectacle jeune public – Le petit veilleur de nuit par la Cie Pompik Sardine Un sentier de pierres, des fleurs, un arbre, une rivière…pour un jardin, rien d’extraordinaire. Mais lorsque le marchand de sable disperse ses grains de poussière, et que la nuit répand son voile noi… Samedi 1 juin, 11h00 Jardin du château de la Bâtie d’Urfé Sur inscription

Un sentier de pierres, des fleurs, un arbre, une rivière…pour un jardin, rien d’extraordinaire. Mais lorsque le marchand de sable disperse ses grains de poussière, et que la nuit répand son voile noir, ce jardin s’anime lentement pour nous dévoiler sa magie. Laissez-vous guider par Léon Poucet, petit lutin nocturne, et vivez une expérience sonore et sensorielle, un voyage musical éphémère, comme une étoile filante dans la nuit…en partageant un moment musical entre petits et grands.

Inscrit dans la tradition Renaissance par Claude d'Urfé, ce domaine public, inspiré des jardins italiens, est composé de parterres réguliers agrémentés de topiaires avec au centre un temple circulaire. La pergola qui faisait le tour du jardin au XVIe siècle a été reconstituée ainsi que le bief, élément majeur du réseau hydraulique. Une salle des fraîcheurs, ou Nymphée, fait également partie des attraits du lieu.

