Visite du jardin, découvertes des aromatiques et des spontanées. Jardin en pots Buffoni Bonson, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin, découvertes des aromatiques et des spontanées. Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin en pots Buffoni Sur inscription par téléphone et gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Visite commentée du jardin, ses différents espaces, en liaison avec le thème national les couleurs, les senteurs, les textures, les sons…..

Jardin en pots Buffoni 9, rue Molière, 42160 Bonson, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Bonson 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 55 15 53 [{« type »: « phone », « value »: « 0477551553 »}] Jardin créé en 1976 il comporte un mini arboretum et plusieurs collections d’espèces botaniques de différentes provenances.

