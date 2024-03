Visite thématique – D’un jardin monastique à l’autre Abbaye de Charlieu Charlieu, samedi 1 juin 2024.

Une visite itinérante où les plantes, présentes dans les jardins et dans la sculpture, racontent l’histoire de deux ordres monastiques : les bénédictins à l’abbaye et les franciscains au couvent des Cordeliers.

Abbaye de Charlieu Place de l'abbaye 42190 charlieu, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Merveille de l'art roman, l'abbaye bénédictine de Charlieu est construite dans la pierre jaune de la région. Cet ensemble monastique, doté de qualités architecturales uniques, ne manquera pas de vous surprendre. La tour Philippe Auguste, donjon défensif de l'abbaye et les maisons médiévales de la ville font de Charlieu un site unique.

Classée « village de caractère », pour son patrimoine exceptionnel, la commune de Charlieu est aussi l’un des « plus beaux détours de France » ! Parking à proximité

©Département de la Loire – Vincent Poillet