Atelier aux couleurs en famille à partir de 8 ans Jardin du musée d’art et d’industrie Saint-Etienne, samedi 1 juin 2024.

Atelier aux couleurs en famille à partir de 8 ans Découverte sensorielle des espèces tinctoriales du jardin du musée, dont les propriétés colorantes sont ensuite expérimentées sur tissu (se munir d’un tablier). 1 et 2 juin Jardin du musée d’art et d’industrie

Découverte sensorielle des espèces tinctoriales du jardin du musée, dont les propriétés colorantes sont ensuite expérimentées sur tissu (se munir d’un tablier).

Jardin du musée d'art et d'industrie 2, place Louis Comte, Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Etienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 49 73 00 https://mai.saint-etienne.fr/ Parc arboré datant du XIXe siècle et jardin tinctorial contemporain. Ouvert toute l'année.

