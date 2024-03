Visite du jardin médiéval du château de Montrond les Bains Jardin médiéval du château de Montrond-les-Bains Montrond-les-Bains, vendredi 31 mai 2024.

Visite du jardin médiéval du château de Montrond les Bains Le Jardin de Marguerite : 31 mai – 2 juin Jardin médiéval du château de Montrond-les-Bains entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le Jardin de Marguerite :

Un jardin d’inspiration médiévale.

Jardin médiéval du château de Montrond-les-Bains 116, promenade Marguerite d’Albon, 42210 Montrond-les-Bains, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Montrond-les-Bains 42210 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 54 56 48 http://www.chateau-de-montrond-les-bains.eu/ Jardin d’inspiration médiévale créé en 2014 par l’association des amis du château et la commune. Au pied du château médiéval, ce jardin public présente les plantes et arbres connus au moyen-âge. 33 plessis en châtaignier sont disposés selon un plan en croix. Ce plan permet de diviser l’espace en quatre jardins : l’hortus qui propose les légumes anciens, le viridarium qui présente les fruitiers, l’herbularius qui montre le jardin d’agrément qui s’éclaire de 1000 couleurs de fleurs. Des bancs végétalisés inspirés du moyen-âge sont présents ainsi qu’une gloriette de saules vivants. On peut retrouver un puits au centre des quatre allées. On a l’existence d’un coin pour les jardins de sorcières, un coin tinctorial et des fleurs et légumes anciens.

©Gilbert Dufrane