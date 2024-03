les petites bêtes du jardin. Atelier 4-6 ans Jardin du musée d’art et d’industrie Saint-Etienne, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T15:15:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:15:00+02:00 – 2024-06-02T11:30:00+02:00

Les enfants se baladent dans le jardin du musée, et observent les petites bêtes qui y vivent cachées ! Coccinelles, bourdons et fourmis les accompagnent à la découverte des plantes odorantes et colorées, et leur content leurs histoires.

Matériel d’observation fourni, prévoir tenue d’extérieur adaptée à la météo.

Jardin du musée d’art et d’industrie 2, place Louis Comte, Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Etienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 49 73 00 https://mai.saint-etienne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 49 73 00 »}] Parc arboré datant du XIXe siècle et jardin tinctorial contemporain. Ouvert toute l’année.

©Coll-Musée d’Art et d’Industrie