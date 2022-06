Animation « Agriculture & Biodiversité » – Jura Nature Environnement Aromas Aromas Catégories d’évènement: Aromas

2022-07-08 14:45:00 – 2022-07-08 17:00:00

Jura Aromas 14h45 à la Ferme des Meules avec Jura Nature Environnement Visite de la ferme et découverte des pelouses sèches Tarifs et inscriptions : willy@jne.asso.fr willy@jne.asso.fr +33 3 84 47 24 11 https://www.jne.asso.fr/ 14h45 à la Ferme des Meules avec Jura Nature Environnement Visite de la ferme et découverte des pelouses sèches Tarifs et inscriptions : willy@jne.asso.fr Ferme des Meules 2 LES MEULES Aromas

