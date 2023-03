Randonnée : De gare à gare – D’Aix à Pas-des-Lanciers (Marignane), 23 mars 2023, Aix-en-Provence .

Le Bureau des guides invite à marcher là où on ne randonne habituellement pas : en zone urbaine et périurbaine. Il propose d’observer et de rencontrer ce qui fait l’existence complexe d’un territoire : ses paysages contrastés, ses habitants, leurs mémoires et leurs usages, les histoires…



Une plongée au cœur du code génétique du GR2013 avec Nicolas Memain



On ouvrira la page 33 du topo, une balade de gare à gare, pour parcourir le tronçon entre Aix TGV et Marignane.



Ou il faudra peut-être enlever les chaussures pour traverser une rivière



Pique nique tiré du sac.



Départ 9h de la Gare TGV d’Aix-en-Provence, retour 17h.

Inscription obligatoire.

Randonnée sur le GR2013, de la Gare d’Aix TGV à la Gare Pas-des-Lanciers (Marignane), accompagnée par le Bureau de Guides GR2013.

En lien avec la Semaine de la Randonnée en Provence et des 10 ans du GR2013.

