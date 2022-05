Aïda – Verdi Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Aïda – Verdi Arena du Pays d'Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence

2022-05-31

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Composé en 1871 à l’Opéra khédival du Caire, l’histoire nous plonge en Egypte, au temps des pharaons. Le roi d’Ethiopie, Amonasro menace d’attaquer Thèbes et la vallée du Nil. Le jeune capitaine égyptien Radamès est amoureux d’une jolie esclave éthiopienne, Aïda, mais il ignore qu’elle est la fille d’Amonasro. De son côté, Amneris, la fille du Pharaon, est éprise de Radamès.



Entre jalousie, passion, guerre et trahison, AÏDA met en scène les tourments des passions humaines, sous le ciel de l’Égypte antique Le plus intemporel des opéras de Giuseppe Verdi, sera interprété cette année par plus de 100 artistes sur scène, porté par une scénographie spectaculaire et des décors grandioses, pour un spectacle pharaonique. À l’Arena du Pays d’Aix http://www.arenaaix.com/fr/arena-du-pays-daix/ Composé en 1871 à l’Opéra khédival du Caire, l’histoire nous plonge en Egypte, au temps des pharaons. Le roi d’Ethiopie, Amonasro menace d’attaquer Thèbes et la vallée du Nil. Le jeune capitaine égyptien Radamès est amoureux d’une jolie esclave éthiopienne, Aïda, mais il ignore qu’elle est la fille d’Amonasro. De son côté, Amneris, la fille du Pharaon, est éprise de Radamès.



