Agriculture et environnement : un débat essentiel CRIJ Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, jeudi 28 mars 2024.

Agriculture et environnement : un débat essentiel Les centres EUROPE DIRECT de Bordeaux Gironde et Poitiers Vienne / Deux-Sèvres organisent un live sur Instagram autour de l’agriculture et de l’environnement. Jeudi 28 mars, 17h00 CRIJ Nouvelle-Aquitaine Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T17:00:00+01:00 – 2024-03-28T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T17:00:00+01:00 – 2024-03-28T18:00:00+01:00

Les intervenant·es présenteront les enjeux et les défis à relever pour l’Union européenne et répondront à toutes les questions en direct.

Au programme :

discussion sur les défis environnementaux majeurs de l’agriculture et de l’environnement ;

exploration du rôle des agriculteurs dans la préservation des ressources naturelles ;

présentation d’initiatives réussies conciliant production alimentaire et protection de l’environnement.

échanges avec France Joubert, membre de @sauvonsleurope.

Pour assister au live, il suffit simplement de se connecter le mercredi 20 mars à 17h sur l’un de nos comptes Instagram :

CRIJ Nouvelle-Aquitaine 125 cours d'Alsace et de Lorraine, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Instagram (@europedirectpoitiers)

Instagram (@ed_bdx) https://www.instagram.com/europedirectpoitiers/

agriculture débat