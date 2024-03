A vous lire avec Florence Delaporte Médiathèque du Bois fleuri Lormont, vendredi 29 mars 2024.

A vous lire avec Florence Delaporte Rencontre-lecture animée par Sophie Robin (Compagnie Jesuisnoirdemonde). Vendredi 29 mars, 18h00 Médiathèque du Bois fleuri Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T18:00:00+01:00 – 2024-03-29T19:30:00+01:00

Deux voix pour parcourir les mots d’un livre, une promenade, un dialogue sensible et singulier qui dessine le portrait d’une auteure, Florence Delaporte et de son écriture. Une autre façon de se rencontrer. L’auteure raconte, partage avec le public le pourquoi, le comment… Peut-être y a t-il de la musique, peut-être d’autres textes. L’auteure a beaucoup d’imagination. La comédienne donne à entendre l’écriture, elle lit les passages choisis du livre. Echanges avec le public à l’issue de la lecture théâtralisée.

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@lormont.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 59 80 »}]

Lecture