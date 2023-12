Cinéma chrétien « Pier Giorgio Frassati » 9 – 10 Cour du Château Wasselonne Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Wasselonne Cinéma chrétien « Pier Giorgio Frassati » 9 – 10 Cour du Château Wasselonne, 23 mars 2024, Wasselonne. Wasselonne Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23 . Pas de prix d’entrée mais un plateau à la sortie pour couvrir les frais de diffusion du film et encourager la production de films chrétiens. Une organisation des paroisses réunies. EUR.

9 – 10 Cour du Château

Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Wasselonne Autres Code postal 67310 Lieu 9 - 10 Cour du Château Adresse 9 - 10 Cour du Château Ville Wasselonne Departement Bas-Rhin Lieu Ville 9 - 10 Cour du Château Wasselonne Latitude 48.6408333333333 Longitude 7.45638888888889 latitude longitude 48.6408333333333;7.45638888888889

9 - 10 Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wasselonne/