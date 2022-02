8EME SYMPHONIE OP.88 DE ANTON DVORAK Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault 5 EUR L’Orchestre Béziers Méditerranée interprète la huitième symphonie de Anton Dvorák pour sa troisième apparition.

Influencé par la musique de Johannes Brahms pour ses sept premières symphonies, le compositeur semble dériver vers la musique à programme à partir de la huitième, dite “tchécoslovaque”.

Peu aimée des spécialistes mais très appréciée du public, cette symphonie suscita la réticence de Brahms en raison de son manque de cohérence et de sa forme rhapsodique, revers d’une richesse mélodique exceptionnelle. Entrée payante, réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

