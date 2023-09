Bouquet de lectures partagées 8 rue Anatole Jacquot Thann, 4 octobre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

De beaux albums, des voix inspirées et un public captivé. Laissez-vous emporter par les histoires offertes des bénévoles de l’Association Lire et Faire Lire !.

2023-10-04 fin : 2023-10-04 . EUR.

8 rue Anatole Jacquot

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Beautiful albums, inspired voices and a captivated audience. Let yourself be carried away by the stories offered by the volunteers of the Association Lire et Faire Lire!

Hermosos discos, voces inspiradas y un público cautivado. ¡Déjate llevar por las historias que te ofrecen los voluntarios de la Asociación Lire et Faire Lire!

Schöne Alben, inspirierende Stimmen und ein gefesseltes Publikum. Lassen Sie sich von den angebotenen Geschichten der Freiwilligen der Association Lire et Faire Lire mitreißen!

Mise à jour le 2023-09-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay