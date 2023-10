L’HEURE DES PETITS LECTEURS 7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même, 12 décembre 2023, Machecoul-Saint-Même.

Machecoul-Saint-Même,Loire-Atlantique

1/2h d’histoires et de comptines et 1/2h pour profiter librement de l’espace dédié aux tout-petits..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 11:00:00.

7 Rue des Bouchers

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire



1/2 hour of stories and nursery rhymes and 1/2 hour to freely enjoy the space dedicated to the little ones.

1/2 hora de cuentos y canciones infantiles y 1/2 hora de tiempo libre para disfrutar del espacio dedicado a los más pequeños.

1/2 Stunde mit Geschichten und Reimen und 1/2 Stunde, um den Kleinkinderbereich frei zu nutzen.

Mise à jour le 2023-10-12 par eSPRIT Pays de la Loire