LES FOULÉES DU 1ER MAI Teillé, mercredi 1 mai 2024.

‍♂️ Venez nous rejoindre pour une journée d’aventure et de bien-être le 1er mai à Teillé (44) ! ‍♀️

Choisissez parmi nos différents parcours de trail 7,8 km (départ 10h15), 13 km (départ 10h) ou même un défi de 22 km (départ 9h15) pour les plus audacieux ! ‍♀️

Inscription sur Time Pulse jusqu’au 30 avril 14h. Retrait des dossards à partir de 8h15 sous le chapiteau du plan d’eau.

Mais aussi, la randonnée libre et la marche nordique avec des parcours 8 km 11 km et 15 km, départ entre 8h et 9h30 (inscription sur place).

Sans oublier la course des enfants de 9 à 15 ans, départ à 11h30 et des animations sportives avec l’animatrice départementale (inscription sur place).

Peu importe votre niveau ou votre objectif, il y a quelque chose pour tout le monde.

Inscrivez-vous dès maintenant pour une journée inoubliable de santé, de convivialité et de dépassement de soi !

Consultez notre page pour plus d’informations et pour vous inscrire. Ne manquez pas cette occasion de bouger et de vivre pleinement !

Départ au plan d’eau de Teillé

Tombola un panier garni

Pour la randonnée Café, brioche au départ et sandwich, boisson, dessert à l’arrivée, pensez à vos gobelets !

Bar et restauration sur place avec grande tablées

Evènement organisée par l’ASCED Athlé et La Nordique du Donneau. 4 4 EUR.

Plan d’eau de Teillé

Teillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire

