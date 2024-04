Initiation KINBALL avec un joueur de l’équipe de France CSC Laetitia Nantes, mardi 30 avril 2024.

Initiation KINBALL avec un joueur de l’équipe de France Entraine toi aux cotés d’un joueur de l’équipe de France de Kinball ! Mardi 30 avril, 17h00, 18h30 CSC Laetitia Sur inscription – GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T17:00:00+02:00 – 2024-04-30T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-30T18:30:00+02:00 – 2024-04-30T20:30:00+02:00

A destination des ados, participez à l’initiation Kinball de 17h00 à 18h30

A destination des adultes en mode afterwork, participez à l’initiation Kinball de 18h30 à 20h30.

Atelier gratuit en présence d’un joueur de l’équipe de France de Kinball.

Possibilité d’acceder aux vestiaires et douches.

N’hésitez plus et découvrez ce sport émergent

CSC Laetitia 49 rue Chanoine Larose Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://admin.helloasso.com/csc-laetitia-nantes/evenements/kinball/statistiques »}]