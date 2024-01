LA BAULE – CAMILLE À LA RECHERCHE DE LA VILLA MYSTÈRE – 1H15 Départ communiqué lors de la réservation La Baule-Escoublac, jeudi 15 février 2024.

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 14:30:00

fin : 2024-02-15 16:00:00

Pars à l’aventure et explore La Baule ! Camille vient d’arriver par le train à la recherche de la villa de ses grands-parents, celle-ci lui permettra d’ouvrir sa boîte à secrets… Pourras-tu l’aider à retrouver le trésor de son enfance ? Suis les indices et à toi de jouer !

Visite famille conseillée aux enfants de 6/10 ans.



Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne-sièges, des appareils amplificateur de son et un fauteuil roulant

.

Départ communiqué lors de la réservation

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire



