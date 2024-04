Balade nature nocturne dans la vallée du Cens Hippodrome du Petit Port Nantes, mardi 30 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-30 21:45 – 23:45

Gratuit : non 12 € adulte / 8 € enfant Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Prêt d’une paire de jumelles par participant.

Profitez d’une sortie nocturne dans une coulée verte de Nantes, le long de la vallée du Cens. En pleine nuit, de drôles de bêtes peuvent sortir de leurs cachettes. Dans cette ambiance bien particulière, nous déambulerons au bord de la rivière, éclairés par quelques lampes, et nous laisserons surprendre par les heureux hasards des rencontres. Tout public à partir de 6 ans Durée : 2h Balade proposée par « Entourée par la nature »

Hippodrome du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300

02 40 74 19 71 http://www.hippodrome-nantes.fr/