DÉCOUVERTE DE LA FERME À L’ÉCO DOMAINE Eco-Domaine la Fontaine Pornic, mercredi 28 février 2024.

DÉCOUVERTE DE LA FERME À L’ÉCO DOMAINE Eco-Domaine la Fontaine Pornic Loire-Atlantique

Découverte proposée par l’Eco-Domaine la Fontaine, un lieu unique entre terre et mer.

Faites découvrir à vos enfants la micro-ferme en permaculture et la ferme pédagogique des animaux.

Lancés à la découverte de la nature, vos enfants découvriront le goût des légumes fraîchement cueillis, des aromates divers et variés et observeront la biodiversité du jardin.

Adapté aux enfants, ils pourront également profiter du tout nouvel espace potager.

En plus du potager, ils partiront à la rencontre des animaux de la ferme poules, dindons, lapins et cochon d’inde, sans oublier les oies, les cochons et les moutons.

Une activité ludique et époustanflante pour repartir des étoiles plein les yeux. .

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 15:00:00



L’événement DÉCOUVERTE DE LA FERME À L’ÉCO DOMAINE Pornic a été mis à jour le 2024-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire