Ciné conte 5 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair, mercredi 28 février 2024.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 10:15:00

fin : 2024-02-28 11:00:00

Proposé par la Bibli et le Café des images pour les 2 à 5 ans. Un film d’animation et une histoire contée au Café des Images pour familiariser vos plus petits avec l’histoire et le film. Limité à une séance par an par enfant, inscription obligatoire.

Proposé par la Bibli et le Café des images pour les 2 à 5 ans. Un film d’animation et une histoire contée au Café des Images pour familiariser vos plus petits avec l’histoire et le film. Limité à une séance par an par enfant, inscription obligatoire.

.

5 Square du Théâtre La Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-13 par OT Caen la Mer