« L’homme ne vit que de pain. Moi, si j’avais faim et me trouvais démuni dans la rue, je ne demanderais pas un pain mais un demi-pain et un livre. Et depuis ce lieu où nous sommes(1), j’attaque violemment ceux qui ne parlent que de revendications économiques sans jamais parler de revendications culturelles : ce sont celles-ci que les

peuples réclament à grands cris. Que tous les hommes mangent est une bonne chose, mais il faut qu’ils accèdent au savoir, qu’ils profitent de tous les fruits de l’esprit humain car le contraire reviendrait à les transformer en machines au service de l’état, à les transformer en esclaves d’une terrible organisation de la société ». Ce discours de Fédérico Garcia Lorca en septembre 1931 éclaire ce que nous entendons par essentiel.

Il est urgent, pour nous tous, de ne pas nous raccrocher seulement à l’indispensable quand l’essentiel nous manque tant, cet essentiel qui nous humanise, pour le bonheur de tous. (1) Bibliothèque de Vaqueros

René TRUSSES

Président de la Ligue de l’Enseignement

