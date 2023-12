Envie de jouer? Moments de découvertes ludiques 41 rue du Général Dufieux Lapoutroie, 12 février 2024, Lapoutroie.

Lapoutroie Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 14:00:00

fin : 2024-02-12 15:30:00

Cette session pour les adultes permets de découvrir de nouveau jeux de société et de passer des moments ludiques et conviviaux.

Habitués du scrabble, du tarot ou de la belote, venez découvrir d’autres jeux et partager des moments ludiques et conviviaux avec de nouvelles personnes.

Session pour les adultes.

41 rue du Général Dufieux

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est



