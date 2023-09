Conférence : la boîte en fer 4 rue des Tilleuls Muttersholtz, 4 novembre 2023, Muttersholtz.

Muttersholtz,Bas-Rhin

Entre conférence et théâtre, suivez les aventures d’un Alsacien né en 1894, balloté entre deux cultures. A partir de 10 ans.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 21:20:00. 0 EUR.

4 rue des Tilleuls

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est



Between lecture and theater, follow the adventures of an Alsatian born in 1894, torn between two cultures. Ages 10 and up

Entre conferencia y teatro, siga las aventuras de un alsaciano nacido en 1894, desgarrado entre dos culturas. A partir de 10 años

Verfolgen Sie zwischen Konferenz und Theater die Abenteuer eines 1894 geborenen Elsässers, der zwischen zwei Kulturen hin und her geworfen wird. Ab 10 Jahren

