Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 15:00:00

« Mon ami robot »

De Pablo Berger – Animation, Comédie – 1h42 DOG, vit à Manhattan et la solitude lui pèse. Un jour, il décide de construire un robot et ils deviennent alors les meilleurs amis du monde ! Par une nuit d’été, DOG avec grande tristesse, est obligé d’abandonner ROBOT sur la plage. Se reverront-ils un jour ?.

« Mon ami robot »

4 bis avenue des Châtaigniers SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

