Alidé Sans + Raffut La Gespe (Tarba) Tarbes, vendredi 3 mai 2024.

Alidé Sans + Raffut Concèrt a la Gespe (Tarba) Vendredi 3 mai, 21h00 La Gespe (Tarba) 11€ / 14€ / 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T21:00:00+02:00 – 2024-05-03T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-03T21:00:00+02:00 – 2024-05-03T23:59:00+02:00

Alidé Sans

Alidé Sans présente un nouveau projet avec l’accompagnement de Iago Pico à la production. La chanteuse aranaise a réactualisé huit chants occitans issus de la tradition orale exprimés à travers les outils et les codes de la production musicale du XXIe siècle. Les principaux ingrédients sont la langue et la culture populaire occitane, l’environnement rural montagnard, les chants dansants et festifs et la puissance des femmes.

Raffut

Pétri des musiques du Nordeste Brésilien mais aussi d’Afrique de l’Ouest, Caribéennes ou Occitanes, le trio RAFFUT tisse sa toile dans un canevas électrique vers des rivages créolisés, imaginés… RAFFUT, c’est un groove tropical et méditerranéen qui nous entraine dans un bal sans frontières invitant irrésistiblement à la danse !

La Gespe (Tarba) 23, rue Paul Cézanne 65000 Tarbes Tarbes 65000 La Gespe Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lagespe.com/p23-concert-c507-raffut+alide-sans.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 51 32 98 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lagespe.com »}]

concèrt occitan

Alidé Sans