Café-théâtre : « Brasse Pies » par la Cie Hypotengo 17 Avenue de la Marne Argelès-Gazost, 4 mai 2024, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

«Brasse Pies» est une adaptation de trois tableaux de «Paroles Parlées» de Sylvie Florian-Pouilloux. Ce spectacle de café-théâtre, à l’humour pince-sans-rire, entremêlent des moments cocasses de la vie courante avec des questionnements tels que : Est-ce que celui qui se suicide, dans le métro, valide ou non, son ticket ? Trois couples de personnages, au caractère trempé, et aux personnalités colorées, à travers des mises en situation décalées, frisant l’absurde, vont alternativement, se retrouver, se rencontrer, autour d’une simple table de bistrot . Ils vont échanger de tout et de rien, du sens de la vie, de faits de société, de leurs envies … De simples paroles parlées, entre fantaisie et sérieux, amour et déraisons, nous mettent face aux meilleurs et aux pires des aspects de la nature humaine dans sa quête existentielle. « L’absurde est la notion essentielle et la première vérité. ». Albert Camille.

2024-05-04 20:30:00 fin : 2024-05-04 . EUR.

17 Avenue de la Marne ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Brasse Pies » is an adaptation of three tableaux from Paroles Parlées by Sylvie Florian-Pouilloux. This tongue-in-cheek café-théâtre interweaves funny moments from everyday life with questions such as: Does the person who commits suicide on the subway validate his ticket or not? Three pairs of characters, each with their own temperament and colorful personalities, will alternately find each other around a simple bistro table, in offbeat situations bordering on the absurd. They’ll talk about anything and everything, the meaning of life, social issues, their desires? Simple spoken words, between fantasy and seriousness, love and disappointments, bring us face to face with the best and worst aspects of human nature in its existential quest. « The absurd is the essential notion and the first truth. Albert Camille

brasse Pies » es una adaptación de tres cuadros de « Paroles Parlées », de Sylvie Florian-Pouilloux. Este espectáculo de café-teatro, con su humor inexpresivo, entrelaza momentos divertidos de la vida cotidiana con preguntas como: ¿La persona que se suicida en el metro valida o no su billete? Tres parejas de personajes, cada una con su propio carácter y coloridas personalidades, se reúnen por turnos en torno a una sencilla mesa de bistrot en una serie de situaciones poco convencionales que rozan lo absurdo. Hablarán de todo, del sentido de la vida, de cuestiones sociales, de sus deseos? Simples palabras habladas, entre la fantasía y la seriedad, el amor y las decepciones, nos enfrentan a los mejores y peores aspectos de la naturaleza humana en su búsqueda existencial. « El absurdo es la noción esencial y la primera verdad ». Albert Camille

« Brasse Pies » ist eine Adaption von drei Bildern aus « Paroles Parlées » von Sylvie Florian-Pouilloux. In diesem Café-Theaterstück mit trockenem Humor werden komische Momente aus dem Alltag mit Fragen wie: Ist der Fahrschein gültig oder nicht, wenn man in der Metro Selbstmord begeht? Drei charakterstarke Paare mit schillernden Persönlichkeiten treffen sich abwechselnd an einem einfachen Bistrotisch, um sich in schrägen, an Absurdität grenzenden Situationen zu begegnen. Sie werden sich über alles und nichts austauschen, über den Sinn des Lebens, über gesellschaftliche Ereignisse, über ihre Wünsche? Einfache gesprochene Worte, zwischen Fantasie und Ernst, Liebe und Entgleisungen, konfrontieren uns mit den besten und schlimmsten Aspekten der menschlichen Natur auf ihrer existenziellen Suche. « Das Absurde ist der wesentliche Begriff und die erste Wahrheit ». Albert Camille

Mise à jour le 2023-09-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65