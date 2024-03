Atelier Serpettes et Chaudrons La plante du mois SARP Sarp, samedi 4 mai 2024.

Atelier Serpettes et Chaudrons La plante du mois SARP Sarp Hautes-Pyrénées

La plante du mois le plantain

A Serpettes et Chaudrons, tous les mois, nous vous invitons à faire la rencontre d’une plante en détails histoire, botanique, vertus et préparations… et repartirez à la fin de chaque atelier avec une recette faite par vos soins.

Le samedi 4 mai, nous allons rencontrer le plantain et en apprendre plus sur toutes ses merveilleuses vertus. Vous repartez avec une recette de baume apaisant les piqûres, pour bien préparer l’été qui arrive avec ses moustiques !

Tarif 25€

Réservation obligatoire.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 15:30:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

SARP Camin du bois de Sarp

Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie serpettesetchaudrons@gmail.com

L’événement Atelier Serpettes et Chaudrons La plante du mois Sarp a été mis à jour le 2024-03-26 par OT de Neste-Barousse|CDT65