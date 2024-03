Spectacle Café-Théâtre Brasse Pies ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, samedi 4 mai 2024.

Spectacle Café-Théâtre Brasse Pies ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

par la Cie Hypotengo

Brasse Pies est une adaptation de trois tableaux de Paroles Parlées de Sylvie Florian-Pouilloux. Ce spectacle de café-théâtre, à l’humour pince-sans-rire, entremêlent des moments cocasses de la vie courante avec des questionnements tels que Est-ce que celui qui se suicide, dans le métro, valide ou non, son ticket ?

Trois couples de personnages, au caractère trempé, et aux personnalités colorées, à travers des mises en situation décalées, frisant l’absurde, vont alternativement, se retrouver, se rencontrer, autour d’une simple table de bistrot . Ils vont échanger de tout et de rien, du sens de la vie, de faits de société, de leurs envies … De simples paroles parlées, entre fantaisie et sérieux, amour et déraisons, nous mettent

face aux meilleurs et aux pires des aspects de la nature humaine dans sa quête existentielle. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04

ARGELES-GAZOST 17 Avenue de la Marne

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie petittheatredelagare65@gmail.com

L’événement Spectacle Café-Théâtre Brasse Pies Argelès-Gazost a été mis à jour le 2024-03-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65