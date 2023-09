Trail Pibeste Intégral ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, 4 mai 2024, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

Le Pibeste Intégral est un évènement de course à pied en montagne organisé par les Montagnards Argelésiens.

Au programme, 2 parcours pour 2 niveaux de difficulté : l’un exigeant et technique et l’autre à la portée de tous..

2024-05-04 13:30:00 fin : 2024-05-04 . .

ARGELES-GAZOST Place du Foirail

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Pibeste Intégral is a mountain running event organized by the Montagnards Argelésiens

On the program, 2 courses for 2 levels of difficulty: one demanding and technical and the other within the reach of all.

La Pibeste Intégral es una carrera de montaña organizada por los Montagnards Argelésiens

En el programa, 2 cursos para 2 niveles de dificultad: uno exigente y técnico y otro al alcance de todos.

Der Pibeste Intégral ist ein Berglauf-Event, das von den Montagnards Argelésiens organisiert wird

Auf dem Programm stehen 2 Strecken für 2 Schwierigkeitsgrade: eine anspruchsvolle und technische Strecke und eine Strecke, die von allen bewältigt werden kann.

Mise à jour le 2023-09-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65