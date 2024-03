POMEGRA’NESTE ! SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, samedi 4 mai 2024.

POMEGRA’NESTE !! Musique, Jeux en Bois et BBQ en plein air !!

Afin de célébrer le printemps et les 10 ans du collectif, POMEGRANATE SOUNDS revient en beauté, en musique et en plein air avec 3 journées aux 3 styles musicaux différents pour partager du bon temps, du soleil et de la bonne musique !

Pour nous accompagner, nous aurons l’honneur d’accueillir :

Samedi 4 Mai GROOVES avec nos chers mange disques STRICTLY VINYLS et d’autres amis

JEUX EN BOIS à disposition Le billard hollandais, japonais Ringo bingo. Molkky, Kubb, … (Rebelote65 et Médiathèque départementale des Hautes-Pyrénées)

Barbecue sur place avec produits locaux et option végétarienne (Henricot)

Buvette locale (Nestoise, Jus de Pomme Ferme St Just, Domaine de Cadeillac)

Entrée libre, Participation au chapeau pour les musiciens

Rdv à la Maison du Savoir. Repli en intérieur en cas de mauvais temps

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au Centre Culturel de la Maison du Savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie pomegranatesounds@gmail.com

