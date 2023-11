[Visite savoir-faire] Découverte de la Grange Saint-Etienne 4 Allée Jeanne d’Arc Martin-Église, 3 novembre 2023, Martin-Église.

Martin-Église,Seine-Maritime

En 2021, la famille Bouley a décidé de reconvertir son exploitation laitière en culture d’oléagineux. À partir de leurs récoltes, ils produisent désormais toute une gamme de produits alimentaires : ainsi, le colza, le lin et le tournesol sont transformés en huiles ; le blé tendre et le sarrasin en farine et le blé dur en pâtes.

Joëlle, Hubert et Paul vous ouvrent les portes de leur grange Saint-Etienne à Martin-Eglise pour une visite pleine de partage, qui vous permettra de plonger dans le métier ancestral de meunier et de découvrir tous les secrets de cette production 100% locale et familiale, de la culture de la terre à l’assiette..

2023-11-03 10:00:00 fin : 2023-11-03 . .

4 Allée Jeanne d’Arc

Martin-Église 76370 Seine-Maritime Normandie



In 2021, the Bouley family decided to convert their dairy farm to oilseed production. From their harvests, they now produce a whole range of food products: rapeseed, linseed and sunflower are transformed into oils; soft wheat and buckwheat into flour, and durum wheat into pasta.

Joëlle, Hubert and Paul open the doors of their Saint-Etienne barn in Martin-Eglise for a visit full of sharing, allowing you to immerse yourself in the ancestral profession of miller and discover all the secrets of this 100% local and family production, from the cultivation of the land to the plate.

En 2021, la familia Bouley decidió reconvertir su explotación lechera en una explotación de semillas oleaginosas. A partir de sus cosechas, producen ahora toda una gama de productos alimentarios: la colza, el lino y el girasol se transforman en aceites; el trigo blando y el trigo sarraceno, en harina, y el trigo duro, en pasta.

Joëlle, Hubert y Paul le abren las puertas de su granero de Saint-Etienne, en Martin-Eglise, para una visita llena de intercambios, que le permitirá sumergirse en el oficio ancestral de molinero y descubrir todos los secretos de esta producción 100% local y familiar, desde el cultivo de la tierra hasta el plato.

Im Jahr 2021 beschloss die Familie Bouley, ihren Milchviehbetrieb auf den Anbau von Ölsaaten umzustellen. Aus ihren Ernten stellen sie nun eine ganze Reihe von Lebensmitteln her: So werden Raps, Lein und Sonnenblumen zu Ölen verarbeitet, Weichweizen und Buchweizen zu Mehl und Hartweizen zu Nudeln.

Joëlle, Hubert und Paul öffnen Ihnen die Türen ihrer Scheune Saint-Etienne in Martin-Eglise für einen Besuch voller Austausch, bei dem Sie in den althergebrachten Beruf des Müllers eintauchen und alle Geheimnisse dieser zu 100 % lokalen und familiären Produktion entdecken können, vom Anbau der Erde bis hin zum Teller.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche