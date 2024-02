Exposition du Frac Normandie au THV Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre, mercredi 8 mai 2024.

Exposition du Frac Normandie au THV Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre Seine-Maritime

Vendredi

En écho à l’exposition Photographier en Normandie, 1840 1890 organisée au MuMa, le Frac puise dans sa collection pour présenter une sélection de photographies abstraites qu’il met en dialogue avec le travail de l’artiste rouennais Marc-Antoine Garnier.

Tout comme les peintures impressionnistes, les photographies exposées témoignent d’une approche sensible du réel. Par les cadrages et réglages adoptés, les sujets deviennent indiscernables et les photographies revêtent une dimension picturale.

Créé en 1983, le Fonds Régional d’Art Contemporain (Frac) Normandie possède une collection publique riche aujourd’hui de plus de 4000 œuvres d’art contemporain, reflet de la diversité de la création actuelle. Il diffuse les œuvres de sa collection et valorise le travail d’artistes de la région à travers un programme d’expositions dans ses espaces à Sotteville-lès-Rouen et Caen, mais également dans toute la Normandie.

En écho à l’exposition Photographier en Normandie, 1840 1890 organisée au MuMa, le Frac puise dans sa collection pour présenter une sélection de photographies abstraites qu’il met en dialogue avec le travail de l’artiste rouennais Marc-Antoine Garnier.

Tout comme les peintures impressionnistes, les photographies exposées témoignent d’une approche sensible du réel. Par les cadrages et réglages adoptés, les sujets deviennent indiscernables et les photographies revêtent une dimension picturale.

Créé en 1983, le Fonds Régional d’Art Contemporain (Frac) Normandie possède une collection publique riche aujourd’hui de plus de 4000 œuvres d’art contemporain, reflet de la diversité de la création actuelle. Il diffuse les œuvres de sa collection et valorise le travail d’artistes de la région à travers un programme d’expositions dans ses espaces à Sotteville-lès-Rouen et Caen, mais également dans toute la Normandie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 12:45:00

fin : 2024-06-08 18:30:00

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie saison.thv@lehavre.fr

L’événement Exposition du Frac Normandie au THV Le Havre a été mis à jour le 2024-02-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie