Musique : La Quête de Merlin Le Volcan Le Havre, mardi 7 mai 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 20:00:00

fin : 2024-05-07

Les musiciens de Saint-Julien

Réveille l’enchanteur qui sommeille en toi !

Si nous connaissons toutes et tous le légendaire sorcier Merlin, ce n’est pas tant grâce à ses prouesses d’enchanteur, que par la richesse des histoires qu’il a inspirées, dans tous les domaines artistiques.

Entouré de la librettiste Vanessa Bertran et du compositeur Benoît Menut, François Lazarevitch invente une rêverie musicale et contée à la rencontre de ce mage fabuleux, adepte des métamorphoses, bâtisseur de génie, relié aux animaux, aux forces de la nature et aux élans telluriques. Puisant comme à son habitude dans un patrimoine multiple composé de légendes médiévales, de pièces musicales anciennes celtes (Irlande, Écosse, Pays de Galle, Northumberland, Bretagne), la tête chercheuse des Musiciens de Saint-Julien et ses acolytes composent un spectacle étonnant, réunissant une musique originale et un comédien conteur. La viole de gambe, jointe aux flûtes et cornemuses, à la harpe et à l’accordéon, enluminent le parcours épique de ce personnage qui nous fait côtoyer le roi Arthur, Viviane ou encore Lancelot. Dans l’esprit d’une veillée magique et fascinante, ce conte foisonnant vous fera voguer au gré des légendes d’un autre temps.

Public : à partir de 14 ans

Durée : 1h15

Réservation obligatoire

Les musiciens de Saint-Julien

Réveille l’enchanteur qui sommeille en toi !

Si nous connaissons toutes et tous le légendaire sorcier Merlin, ce n’est pas tant grâce à ses prouesses d’enchanteur, que par la richesse des histoires qu’il a inspirées, dans tous les domaines artistiques.

Entouré de la librettiste Vanessa Bertran et du compositeur Benoît Menut, François Lazarevitch invente une rêverie musicale et contée à la rencontre de ce mage fabuleux, adepte des métamorphoses, bâtisseur de génie, relié aux animaux, aux forces de la nature et aux élans telluriques. Puisant comme à son habitude dans un patrimoine multiple composé de légendes médiévales, de pièces musicales anciennes celtes (Irlande, Écosse, Pays de Galle, Northumberland, Bretagne), la tête chercheuse des Musiciens de Saint-Julien et ses acolytes composent un spectacle étonnant, réunissant une musique originale et un comédien conteur. La viole de gambe, jointe aux flûtes et cornemuses, à la harpe et à l’accordéon, enluminent le parcours épique de ce personnage qui nous fait côtoyer le roi Arthur, Viviane ou encore Lancelot. Dans l’esprit d’une veillée magique et fascinante, ce conte foisonnant vous fera voguer au gré des légendes d’un autre temps.

Public : à partir de 14 ans

Durée : 1h15

Réservation obligatoire

.

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie