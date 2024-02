Fécamp Grand’Escale 2024 Fécamp, mercredi 8 mai 2024.

Fécamp Grand’Escale 2024 Fécamp Seine-Maritime

Fécamp Grand’Escale 2024 une manifestation culturelle, une grande fête populaire dans le monumental décor naturel du « Pays des hautes falaises » !

Situé en Normandie, Fécamp Grand’Escale sera le festival maritime à ne pas manquer pour sa deuxième édition en 2024. Des centaines de bateaux traditionnels et classiques, petits et grands, venus de Normandie, de Bretagne et de toute l’Europe du Nord escaleront de nouveau dans le port normand.

Tous les jours, les 2/3 de ces voiliers d’exceptions sortiront du port et navigueront dans la rade, bien visibles depuis la grande plage, mais aussi entre Fécamp, Yport et Etretat, le long des magnifiques paysages des hautes falaises du pays de Caux.

Les visiteurs sont attendus sur les quais, les jetées du port de Fécamp, mais aussi sur la grande digue promenade et sur les hauteurs des falaises entre Fécamp et Etretat. Ils profiteront de sorties en mer, de concerts, d’expositions et de nombreuses animations, et bien sûr visiteront les voiliers du patrimoine maritime français et européen présents dans le port.

Fécamp, un port millénaire, authentique, peuplé de gens de mer qui ont pratiqué les pêches lointaines, qui ont construit des navires prestigieux, qui ont eu à cœur de préserver leur patrimoine bâti et flottant, avec ses traditions orales, ses chansons, sa cuisine, son art de vivre.

Fécamp un port normand ouvert sur le monde !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-12

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie contact@fecampgrandescale.com

