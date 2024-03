Visions impressionnistes Rouen, mercredi 1 mai 2024.

Visions impressionnistes Rouen Seine-Maritime

Vendredi

Le Photo-Club Rouennais, fondé en 1891, est né à la fin de la période impressionniste. À cette époque, la photographie défend sa légitimité artistique et tente de trouver sa place parmi les Beaux-Arts. À l’instar du Photo-Club de Paris, promoteur du mouvement pictorialiste, le Photo-Club Rouennais va expérimenter de nouveaux procédés avec une approche artistique. Aujourd’hui, il regroupe toujours des amateurs d’arts qui ont suivi l’évolution de la technologie et des logiciels de traitements ouvrant la porte à des pratiques innovantes.

En opposition à l’art académique de leur temps, les impressionnistes choisissent de rendre compte du caractère éphémère de la lumière par la juxtaposition des touches de couleur. Les appareils photos et outils numériques actuels permettent de rendre cette touche particulière. Les techniques qui génèrent des flous artistiques , les expositions multiples, le soft focus et l’usage de logiciels de retouche sont particulièrement appropriés à cette démarche.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-05-14

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie jardin-des-plantes@rouen.fr

L’événement Visions impressionnistes Rouen a été mis à jour le 2024-02-28 par Seine-Maritime Attractivité