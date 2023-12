Théâtre conté : Balades gourmandes 39 Rue de la Sinne Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

17 avril 2024, Mulhouse

fin : 2024-04-17 16:00:00 . Découvrez des histoires à croquer ! Une petite souris gourmande, une araignée qui aime le chocolat, des pommes qui papotent, des fleurs curieuses qui se mettent à parler, une fée cabosse… autant de personnages qui se croisent dans des histoires extraordinaires. Petites comptines, fantaisies poétiques, chansons pour réveiller les papilles et les oreilles. A déguster sans modération. Pour les enfants, à partir de 5 ans. EUR.

