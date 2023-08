Rando marche sportive autour Duras de 9 à 11 km 3 ter place du 11 novembre Duras, 5 septembre 2023, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

Marche dynamique, avec ou sans bâton. Itinéraires différents prévus pour chaque sortie. Randonnées de 2h30, boucles de 9 à 11 km. Sortie annulée en cas de fortes intempéries. Conditions : être en bonne santé et n’avoir aucune contre-indication à la marche.

Au départ de Duras, Baleyssagues, Savignac, Bernac, Lubersac, Landerrouat, Petit Sainte Foy, Loubès Bernac, Allemans du Dropt, Saint Pierre sur Dropt, Saint Sernin de Duras, Castelmoron d’Albret…

Uniquement sur inscription.

SEPTEMBRE :

Mardi 5 : Eglise de Baleyssagues

Mardi 12 : parking de Guinguet à Duras = rando (6km) + visite chocolaterie + dégustation

Mardi 19 : Eglise d’Esclottes

Mardi 26 : Eglise de Riocaud

OCTOBRE :

Mardi 3 : Place de Dieulivol

Mardi 10 : Eglise de Monteton

Mardi 17 : Salle des fêtes de Caplong

….

2023-09-05 fin : 2023-09-05 11:30:00. EUR.

3 ter place du 11 novembre

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Dynamic walking, with or without poles. Different itineraries for each outing. Walks of 2h30, loops of 9 to 11 km. Outings cancelled in case of bad weather. Requirements: be in good health and have no contraindications to walking.

Departures from Duras, Baleyssagues, Savignac, Bernac, Lubersac, Landerrouat, Petit Sainte Foy, Loubès Bernac, Allemans du Dropt, Saint Pierre sur Dropt, Saint Sernin de Duras, Castelmoron d’Albret…

Registration required.

SEPTEMBER :

Tuesday 5th: Baleyssagues church

Tuesday 12: Guinguet parking lot in Duras = hike (6km) + chocolate factory visit + tasting

Tuesday 19: Esclottes church

Tuesday 26: Riocaud church

OCTOBER :

Tuesday 3: Place de Dieulivol

Tuesday 10: Monteton church

Tuesday 17: Caplong village hall

…

Senderismo dinámico, con o sin bastones. Distintos recorridos previstos para cada salida. Recorridos de 2h30, bucles de 9 a 11 km. Salidas anuladas en caso de mal tiempo. Requisitos: gozar de buena salud y no tener contraindicaciones para caminar.

Salidas desde Duras, Baleyssagues, Savignac, Bernac, Lubersac, Landerrouat, Petit Sainte Foy, Loubès Bernac, Allemans du Dropt, Saint Pierre sur Dropt, Saint Sernin de Duras, Castelmoron d’Albret…

Inscripción obligatoria.

SEPTIEMBRE :

Martes 5 : Iglesia de Baleyssagues

Martes 12 : Aparcamiento de Guinguet en Duras = caminata (6km) + visita de la fábrica de chocolate + degustación

Martes 19: Iglesia de Esclottes

Martes 26: Iglesia de Riocaud

OCTUBRE :

Martes 3: Plaza de Dieulivol

Martes 10: Iglesia de Monteton

Martes 17 : Ayuntamiento de Caplong

…

Dynamisches Gehen, mit oder ohne Stock. Für jeden Ausflug sind unterschiedliche Routen vorgesehen. Wanderungen von 2,5 Stunden, Schleifen von 9 bis 11 km. Bei starkem Unwetter wird die Wanderung abgesagt. Bedingungen: Sie müssen gesund sein und dürfen keine Kontraindikationen gegen das Wandern haben.

Ausgehend von Duras, Baleyssagues, Savignac, Bernac, Lubersac, Landerrouat, Petit Sainte Foy, Loubès Bernac, Allemans du Dropt, Saint Pierre sur Dropt, Saint Sernin de Duras, Castelmoron d’Albret…

Nur nach vorheriger Anmeldung.

SEPTEMBER :

Dienstag, 5.: Kirche von Baleyssagues

Dienstag 12: Parkplatz von Guinguet in Duras = Wanderung (6km) + Besuch einer Schokoladenfabrik + Verkostung

Dienstag, 19.: Kirche von Esclottes

Dienstag, 26.: Kirche von Riocaud

OKTOBER:

Dienstag, 3.: Platz von Dieulivol

Dienstag 10: Kirche von Monteton

Dienstag 17: Festsaal von Caplong

…

Mise à jour le 2023-08-25 par OT du Pays de Duras – CDT47