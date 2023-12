Marché de Noël Créatif 28 rue du Dirigeable Aubagne, 3 décembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

À l’occasion de la semaine des ressourceries et des recycleries, ne manquez pas ces deux journées pleine de magie au marché de Noël créatif à la Ressourcerie et passez un Noël plus engagé !.

2023-12-06 10:00:00 fin : 2023-12-06 17:00:00. .

28 rue du Dirigeable Ressourcerie Le Dirigeable

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the « Semaine des ressourceries et des recycleries », don’t miss these two magical days at La Ressourcerie’s creative Christmas market and spend a more committed Christmas!

Como parte de la Semana de la Ressourcerie y la Recyclerie, no se pierda estos dos días mágicos en el creativo mercado navideño de La Ressourcerie y pase una Navidad más comprometida

Verpassen Sie anlässlich der Woche der Ressourcen- und Recyclingbetriebe nicht diese zwei Tage voller Magie auf dem kreativen Weihnachtsmarkt in der Ressourcerie und verbringen Sie ein engagierteres Weihnachtsfest!

