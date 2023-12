LOUDBLAST + AKIAVEL + AURORE 6Mic Aix-en-Provence, 3 mai 2024, Aix-en-Provence.

LOUDBLAST + AKIAVEL + AURORE Vendredi 3 mai 2024, 20h30 6Mic De 17 à 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T23:59:00+02:00

Akiavel est un groupe de Death Metal originaire de la région PACA formé en 2018 par Chris (guitare), Jay (basse), Auré (chant) et Butch (batterie).

Akiavel enregistre en décembre 2019 son premier album, « V » au Studio Artmusic (Sébastien Camhi), le mastering de l’album étant réalisé en Allemagne par le studio Kohlekeller. L’album sort en CD Digipack et sur les plateformes digitales le 20 février 2020 chez Mystic Production, et la distribution européenne est assurée par Season of Mist, l’album sera classé best seller.

Ne pouvant pas défendre son album ‘V’ sur scène, le groupe en profite pour composer son nouvel album ‘Væ Victis’ et l’enregistrer une nouvelle fois au Studio Art Music pendant le confinement.

L’album sort le 23 avril 2021, presque, un an à peine après le premier album. La critique est à nouveau unanime, il sera, une fois encore, best seller chez Season of Mist et nommé plusieurs fois comme l’un des meilleurs albums de death metal 2021 dans plusieurs pays, faisant ainsi grandir la notoriété du groupe

LOUDBLAST est le pionnier du Death Metal en France et en Europe depuis 1985.

De tout évidence, 37 ans de carrière pour un artiste est un exploit, notamment pour un groupe de métal extrême qui traverse toutes les évolutions de la musique et du business en général, qui sonne toujours aussi fort, aussi bien. Il est plus féroce que jamais !

LOUDBLAST était au VAMACARA STUDIO pour enregistrer son nouvel album « Aftering Fates and Destinies« , le successeur très attendu de leur dernier album « Manifesto« , acclamé dans le monde entier.

Préparez-vous à un décollage Death Metal immédiat ! Sortie via DISQUES ÉCOUTABLES le 29/03/2024.

Tarifs : plein 22€ / réduit 20€ / abonnés 17€.

Pacte AMU 6€. Pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 20h. Tarifs majorés de 2€ sur place.

Billetterie : https://bit.ly/4alJD9f

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

