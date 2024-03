Alert O’Jazz la Caravelle Marseille, vendredi 3 mai 2024.

Alert O’Jazz ♫Manouche, swing & bossa-nova♫ Vendredi 3 mai, 21h00 la Caravelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T21:00:00+02:00 – 2024-05-03T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-03T21:00:00+02:00 – 2024-05-03T23:30:00+02:00

Pour un jazz résolument basé sur l’impro et l’énergie du moment. Principalement manouches, les influences s’étendent aussi vers la bossa, les standards du jazz, le classique, la chanson, ou même l’opéra, un jazz qui accompagne les film de Louis Malle (“Milou en mai”) ou Bertrand Blier (“Les Valseuses”).

Alerto’Jazz rassemblent leurs diversités pour créer une « pâte » sonore commune.

Composé de deux guitares et un violon, une musique qui swingue et qui emplit de joie le cœur, ce jazz manouche trop rare de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli qui fleure bon les vacances, la route en DS ou 2CV, la campagne, la fête, la vie…

Stéphane Basille – violon, Axel Mattei – guitare solo, Raymond Romano – guitare, basse acoustique

Réservations: Tel. (00 33)4 91 90 36 64

Résa restaurant : anthony@hotel-marseille.pro

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

la Caravelle 34 quai du Port, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:anthony@hotel-marseille.pro »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]