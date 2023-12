SPECTACLE ARMÉNIE 2, rue de la Gare Mamers, 29 mars 2024, Mamers.

Mamers Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 14:30:00

fin : 2024-03-29 17:30:00

14h30 Présentation à la salle Saugonna de Mamers, 2 rue de la gare

15h00 Spectacle Folklore Chants et Danses de l’ARMÉNIE « Spectacle au Pays d’Aznavour » Découvrez un spectacle haut en couleurs en compagnie de cette troupe d’état du peuple arménien : Tatoul Altounian

Ce spectacle très populaire vous présentera ses plus jolis costumes avec un gestuel exceptionnel.

Une terre attachante…

L’Arménie, est un petit pays enclavé dans le Caucase que l’on surnomme le « Petit Caucase ». Sa superficie est équivalente à celle de la Belgique. Ce pays se caractérise par des montagnes et des lacs offrant des paysages époustouflants. Longtemps boudée, l’Arménie renferme tant de beautés : le Mont Ararat, symbole du pays, véritable mer intérieure avec sa faune et sa flore… La nature est forte et le patrimoine architectural remarquable. Voilà un pays sorti du fond des âges, où le mythe se confond avec l’Histoire, partout présente, malgré l’acharnement des vagues d’envahisseurs successifs à en faire table rase.

17h30 Fin du spectacle

Tarifs : 38€ pour les adhérents à Génération Mouvement, 41€ pour les non adhérents

Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63

2, rue de la Gare Espace Saugonna

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-08 par eSPRIT Pays de la Loire