THÉÂTRE DU HAUT MAINE : « IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE … »
25 février 2024

Beaumont-sur-Sarthe, Sarthe

« Il était un petit navire … », une comédie de Jean-Pierre Martinez.

Six personnages mystérieux sont bloqués sur une île par une grève de ferry. Ils ont tous une bonne raison pour vouloir regagner le continent au plus vite. Ils embarquent sur un bateau de pêche piloté par un passeur improvisé. Mais le prix à payer pour cette traversée sera plus élevé que prévu. Embarquez avec le Théâtre du Haut Maine et partez à la découverte d’une fable humoristique où les situations très actuelles vous feront pleurer de rire.

Le dimanche 25 février à 15h et le samedi 30 mars à 20h30.

Tarifs en pré-réservation : 8€ adulte (à partir de 16 ans) / 6€ enfant (de 7 à 15 ans) / gratuit moins de 7 ans.

Tarifs sur place : 10€ adulte / 8€ enfant / gratuit moins de 7 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles – bureau de Beaumont-sur-Sarthe.

Billetterie UNIQUEMENT à l’accueil de l’Office de Tourisme ou par téléphone, aucune réservation ne sera prise par mail ou via les réseaux sociaux.

2 Avenue Charles de Gaulle Salle Loisirs et Culture

Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire



