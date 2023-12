Infinity Trail Camaret-Sur-Mer [COMPLET] 1B Avenue de Busum Camaret-sur-Mer Catégories d’Évènement: Camaret-sur-Mer

Finistère Infinity Trail Camaret-Sur-Mer [COMPLET] 1B Avenue de Busum Camaret-sur-Mer, 27 janvier 2024, Camaret-sur-Mer. Camaret-sur-Mer Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 12:00:00

fin : 2024-01-27 . LE CONCEPT Le principe de l’Infinity Trail est simple, c’est celui de la Backyard Ultra : Un tour de 6,7 kilomètres à faire en moins d’une heure

Chaque heure un nouveau départ, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une personne en course

L’épreuve peut donc durer 10 heures, 24 heures ou même 102 heures pour battre le record du monde, tout dépend de VOUS ! Pour résumer, vous vous fixez vos propres limites que ce soit la distance d’un marathon, d’un 100km ou même de plus de 300 km !!! Venez supporter les trailers dans la course ! .

1B Avenue de Busum

Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-12 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime Détails Catégories d’Évènement: Camaret-sur-Mer, Finistère Autres Code postal 29570 Lieu 1B Avenue de Busum Adresse 1B Avenue de Busum Ville Camaret-sur-Mer Departement Finistère Lieu Ville 1B Avenue de Busum Camaret-sur-Mer Latitude 48.27769 Longitude -4.6051 latitude longitude 48.27769;-4.6051

1B Avenue de Busum Camaret-sur-Mer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/camaret-sur-mer/