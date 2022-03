19ème édition des Rendez-Vous aux Jardins « les jardins face aux changements climatiques» Poulaines Poulaines Catégories d’évènement: Indre

2022-06-04 – 2022-06-05

Poulaines Indre Poulaines Découvrez nos jardins coté coulisse !

Venez échanger avec les jardiniers qui vous parleront des bonnes pratiques au domaine. jardins@poulaines.com +33 6 73 01 15 23 http://www.jardins.poulaines.com/

