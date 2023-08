Atelier billard 185 avenue Jean-Jaurès Cahors, 23 septembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Démonstrations de billard assurées par l’Académie de billard de Cahors pour tout public. Deux billards seront installés au sein de la médiathèque pour apprendre et s’exercer aux techniques et stratégies de cette activité..

2023-09-23 14:00:00 fin : 2023-09-23 17:00:00. EUR.

185 avenue Jean-Jaurès Médiathèque du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Billiards demonstrations by the Académie de billard de Cahors for the general public. Two billiard tables will be set up in the mediatheque for learning and practicing billiard techniques and strategies.

Demostraciones de billar a cargo de la Academia de Billar de Cahors para el público en general. Se instalarán dos mesas de billar en la mediateca, donde podrá aprender y practicar las técnicas y estrategias de esta actividad.

Billardvorführungen der Académie de Billard de Cahors für alle Altersgruppen. Zwei Billardtische werden in der Mediathek aufgestellt, um die Techniken und Strategien dieser Sportart zu erlernen und zu üben.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Cahors – Vallée du Lot